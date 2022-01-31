15 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapıldı! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son dakika haberi… Devlet okullarında görev yapmayı bekleyen binlerce öğretmen adayı için takvimde sona gelindi. 15 bin sözleşmeli öğretmenin ataması bugün yapıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşen atama töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, “Son 2 yılda 77 bin 572 genç öğretmenimizi okulları ve öğrencileriyle buluşturduk” ifadelerini kullandı.

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