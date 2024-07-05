05 Temmuz 2024, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
14 yaşındaki çocuk üzerinden provokasyon! Sultanbeyli'de sosyal medya üzerinden ayaklanma çağrısı
Türkiye'de kaos çıkarmak isteyenlerin son adresi İstanbul Sultanbeyli oldu. Sosyal medya üzerinden Sultanbeyli'de ayaklanma çağrısı yapıldı. Emniyet güçlerinin operasyonuyla provokasyon önlendi. Ayaklanma çağrısı yapılan sosyal medya hesabı sahibinin 14 yaşında bir çocuğa ait olduğu tespit edildi. Soruşturma sürüyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Esra Akyürek aktardı.