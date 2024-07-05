14 yaşındaki çocuk üzerinden provokasyon! Sultanbeyli'de sosyal medya üzerinden ayaklanma çağrısı

Türkiye'de kaos çıkarmak isteyenlerin son adresi İstanbul Sultanbeyli oldu. Sosyal medya üzerinden Sultanbeyli'de ayaklanma çağrısı yapıldı. Emniyet güçlerinin operasyonuyla provokasyon önlendi. Ayaklanma çağrısı yapılan sosyal medya hesabı sahibinin 14 yaşında bir çocuğa ait olduğu tespit edildi. Soruşturma sürüyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Esra Akyürek aktardı.

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