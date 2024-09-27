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14. Uluslararası Sivil Havacılık Fuarı Atatürk Havalimanı'nda açıldı

14. Uluslararası Sivil Havacılık Fuarı Atatürk Havalimanı'nda açıldı

Ahmet Nazif Vural
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 27.09.2024 16:54
Uluslararası Sivil Havacılık ve Havalimanları Fuarı, 14'üncü kez kapılarını ziyaretçilere açtı. O noktadan detayları A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim aktardı.
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