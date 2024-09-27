14. Uluslararası Sivil Havacılık Fuarı Atatürk Havalimanı'nda açıldı

Uluslararası Sivil Havacılık ve Havalimanları Fuarı, 14'üncü kez kapılarını ziyaretçilere açtı. O noktadan detayları A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim aktardı.

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