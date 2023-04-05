05 Nisan 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları 14 Mayıs'a giderayak sosyal medyada yeni yalan furyası: "Erzurum sosisi" başlıklı animasyonlu görüntülerle manipülasyon

14 Mayıs'a giderayak sosyal medyada yeni yalan furyası: "Erzurum sosisi" başlıklı animasyonlu görüntülerle manipülasyon

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.04.2023 12:15
14 Mayıs seçimleri yaklaştıkça yalanın, iftiranın ve dezenformasyonun dozunu artıran CHP fondaşı medya ve yandaşları, sosyal medya üzerinden giriştikleri operasyonlara bir yenisini daha ekledi. İngiltere'de Erzurum'dan giden sosisin kilosunun 1,95 sterline satıldığı iddia edilen video Twitter'da dolaşıma sokuldu. Video CHP yandaşlarının yanı sıra birçok akademisyen ve kullanıcı tarafından da paylaşıldı. Ancak videonun sahte olduğu ve 3 boyutlu animasyon modelleme sistemi ile hazırlandığı anlaşılırken, operasyonu başlatanlar ve çanak tutanlar sessizliğe gömüldü.
Sandık güvenliği nasıl sağlanacak?
Sandık güvenliği nasıl sağlanacak?
Bahçeli’den 7’li koalisyona sert sözler
Bahçeli’den 7’li koalisyona sert sözler
Sosyal medyada yeni yalan furyası
Sosyal medyada yeni yalan furyası
Türkiye öncü oldu! Dünya rahatladı
Türkiye öncü oldu! Dünya rahatladı
Gezici klinikle ağız ve diş sağlığı hizmeti
Gezici klinikle ağız ve diş sağlığı hizmeti
Rauf Bey Gemisi yüzen okula çevrildi
Rauf Bey Gemisi yüzen okula çevrildi
Bir tepki de Alevilerden! “Haçlı Subayı” benzetmesi
Bir tepki de Alevilerden! “Haçlı Subayı” benzetmesi
Kızılay’dan esnafa takım çantası desteği
Kızılay'dan esnafa takım çantası desteği
Kurucu değerler pazarlığı!
Kurucu değerler pazarlığı!
7’lide liste krizi!
7'lide liste krizi!
7’li koalisyonda liste krizi mi?
7'li koalisyonda liste krizi mi?
Ankara’dan tepki: Lanetliyoruz
Ankara'dan tepki: Lanetliyoruz
Daha Fazla Video Göster