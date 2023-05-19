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14 Mayıs seçimlerinin kesin sonuçları Resmi Gazete'de! İşte Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı...

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Giriş: 19.05.2023 18:39
Yüksek Seçim Kurulu'nun, 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi'nin kesin sonuçlarına ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. YSK'nın kesin sonuçlarına göre Erdoğan geçerli oyların yüzde 49,52'sini, Kılıçdaroğlu yüzde 44,88'ini, Oğan yüzde 5,17'sini, İnce yüzde 0,43'ünü aldı. İşte Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan ve Muharrem İnce'nin oy oranları...
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