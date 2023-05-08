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14 Mayıs seçimlerine doğru! Başkan Erdoğan 3 kente gidecek

A Haber
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Giriş: 08.05.2023 13:47
Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün, Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da vatandaşlara hitap edecek. Peki Başkan Erdoğan hangi mesajları verecek? Ayrıntıları A Haber muhabiri Yusuf Gül aktardı.
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