14 Mayıs seçimlerinde gençler “Erdoğan” dedi! Her 2 gençten biri Erdoğan’a oy verdi

7'li koalisyonun en büyük umudu olan Z kuşağı, 14 Mayıs seçimlerinde "Erdoğan" dedi. Seçimlerde her iki gençten birinin oyunu Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan yana kullandığı ortaya çıktı.

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