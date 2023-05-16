14 Mayıs seçimlerinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleyen depremzedelere küfür yağdırdı | Yakalama kararı çıkarıldı

Almanya'da yaşayan bir dönerci, 14 Mayıs seçimlerinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyen depremzedeleri hedef aldı. Deprem bölgesine 12 bin euro gönderdiğini söyleyen küfürbaz, "Yardımlar haram zıkkım olsun. Sizler alçaksınız" diyerek hakaretler yağdırdı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken, şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.