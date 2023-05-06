14 MAYIS SEÇİMİNE SON 8 GÜN! Kayseri Başkan Erdoğan’ı bekliyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Kayseri ve Mersin mitinglerinde vatandaşlar ile buluşacak. İlk mitingi Kayseri'de olacak. Detayları A Haber muhabiri Ertuğrul Atabey Ok’un konuğu olan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki anlattı.

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