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14 Mayıs seçimine doğru! Yeniden Refah Partisi milletvekili adaylarını tanıtıyor

A Haber
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Giriş: 13.04.2023 15:25
14 Mayıs seçimleri için geri sayım sürerken partiler de hareketli. Yeniden Refah Partisi seçimler için milletvekili adaylarını tanıtıyor. Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.
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