14 Mayıs seçimine doğru! Yeniden Refah Partisi milletvekili adaylarını tanıtıyor

14 Mayıs seçimleri için geri sayım sürerken partiler de hareketli. Yeniden Refah Partisi seçimler için milletvekili adaylarını tanıtıyor. Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN