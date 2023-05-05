05 Mayıs 2023, Cuma
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14 Mayıs öncesi yurt dışında kaç seçmen oy kullandı? YSK son verileri açıkladı
14 Mayıs seçimlerine 10 günden az bir süre kala, yurt dışında oy kullanan seçmen sayısı açıklandı. YSK tarafından yapılan açıklamada 1 milyon 227 bin 230 seçmenin oy verdiği bildirildi.