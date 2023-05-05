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14 Mayıs öncesi yurt dışında kaç seçmen oy kullandı? YSK son verileri açıkladı

İHA
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Giriş: 05.05.2023 15:43
14 Mayıs seçimlerine 10 günden az bir süre kala, yurt dışında oy kullanan seçmen sayısı açıklandı. YSK tarafından yapılan açıklamada 1 milyon 227 bin 230 seçmenin oy verdiği bildirildi.
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