14 Mayıs öncesi sosyal medyada beğeni rekoru kıran video: Oy vermeye giderken bunları da düşün

Türkiye tarihinin en önemli seçimine gidiyor. Yarın on milyonlarca vatandaş sandık başına gidecek. Seçime saatler kala sosyal medyada dolaşan bir video ise adeta izlenme ve paylaşım rekoru kırdı. 7'li koalisyon masası tarafından yapılan ucuz "patates soğan" siyasetini bir vatandaş "oy vermeye giderken bunları da düşünmek lazım" diyerek eleştirdi.