14 Eylül 1999: YÖK’ün skandal başörtüsü kararı! CHP zihniyeti hiç değişmedi

28 Şubat sürecinde sırf başörtülü oldukları için yüz binlerce kişi mağdur edildi hastanelere dahi alınmadı. 14 Eylül 1999 'da YÖK Rektörler Komitesi, üniversite yerleşkelerinde, açık ya da kapalı alanlarda başörtüsünü yasaklayan ortak karar almıştı. Kimlik kartındaki fotoğraf, derslikler, laboratuvarlar, sosyal tesis ve spor alanlarında da başörtüsü yasağı konuldu. Bu kararla milyonlarca insan mağdur edildi. İşte onlardan biri de 71 yaşındaki Medine Bircan'dı. Şimdi skandal kararın ardından yürek burkan o olay…

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