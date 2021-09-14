14 Eylül 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları 14 Eylül 1999: YÖK’ün skandal başörtüsü kararı! CHP zihniyeti hiç değişmedi

14 Eylül 1999: YÖK’ün skandal başörtüsü kararı! CHP zihniyeti hiç değişmedi

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.09.2021 15:07
Güncelleme:14.09.2021 15:08
28 Şubat sürecinde sırf başörtülü oldukları için yüz binlerce kişi mağdur edildi hastanelere dahi alınmadı. 14 Eylül 1999 'da YÖK Rektörler Komitesi, üniversite yerleşkelerinde, açık ya da kapalı alanlarda başörtüsünü yasaklayan ortak karar almıştı. Kimlik kartındaki fotoğraf, derslikler, laboratuvarlar, sosyal tesis ve spor alanlarında da başörtüsü yasağı konuldu. Bu kararla milyonlarca insan mağdur edildi. İşte onlardan biri de 71 yaşındaki Medine Bircan'dı. Şimdi skandal kararın ardından yürek burkan o olay…
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Devlet Bahçeli: Laiklik dinsizlik değildir
Devlet Bahçeli: Laiklik dinsizlik değildir
Enver Altaylı’nın damadından şok mesajlar!
Enver Altaylı'nın damadından şok mesajlar!
Bilecik Belediye Başkanı’nın ultra lüks makam aracı
Bilecik Belediye Başkanı'nın ultra lüks makam aracı
952 konut ve 170 köy evinin yapımına başlandı
952 konut ve 170 köy evinin yapımına başlandı
Başkan Erdoğan’dan kritik görüşme!
Başkan Erdoğan'dan kritik görüşme!
Yine İBB yine arızalı otobüs!
Yine İBB yine arızalı otobüs!
CHP zihniyeti hiç değişmedi!
CHP zihniyeti hiç değişmedi!
Yine İETT yine hüsran
Yine İETT yine hüsran
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar!
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!
Oğuzhan Asıltürk’ün sağlık durum nasıl?
Oğuzhan Asıltürk’ün sağlık durum nasıl?
Tosuncuk’tan mahkemede dikkat çeken sözler!
Tosuncuk'tan mahkemede dikkat çeken sözler!
İstanbul’da bir günde 7 İETT otobüsü yolda kaldı!
İstanbul'da bir günde 7 İETT otobüsü yolda kaldı!
Daha Fazla Video Göster