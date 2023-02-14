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133. saatte enkaz altından çıkarılan Melisa Ülkü'den duygulandıran sözler! Melisa'nın kurtarılma anı ortaya çıktı

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Giriş: 14.02.2023 08:22
Kahramanmaraş'ta tüm Türkiye'nin dua ettiği Melisa Ülkü depremin 133. saatinde enkazdan canlı olarak çıkarıldı. 133 saat sonra enkaz altından çıkarılan 23 yaşındaki Melisa Ülkü'nün kurtarıldığı anların görüntüsü ortaya çıktı. Melisa'nın, "Babam burada değil, kardeşim burada değil. Ulaşmam gerek, annemin cenazesini söylemem gerek" demesi izleyenleri duygulandırdı.
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