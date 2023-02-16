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1300'lü yıllarda yapılan Ulu Camii depremde büyük yıkıma uğradı! A Haber drone kamerasından Adıyaman

A Haber
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Giriş: 16.02.2023 12:09
Adıyaman'da Dulkadiroğulları tarafından 1300'lü yıllarda yapılan Ulu Cami, depremin etkisiyle tamamen yıkıldı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.
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