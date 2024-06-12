13 yıl önce bugün yapılan tarihi seçim

2011 yılının 12 haziranında Türkiye sandık başına gitti. AK Parti'nin 3. genel seçimiydi. Sandıklar açıldı. Bir kez daha AK Parti'nin zaferi tescillendi. O dönem Başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan "Türkiye'de her iki seçmenden birinin oyunu almış olmanın heyecanını yaşıyoruz" dedi. Çünkü AK Parti yüzde 49,83 oy oranıyla 21 milyon seçmenin oyunu almıştı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN