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13 soruda PCR testi zorunluluğu! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı genelge yayımladı

A Haber
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Giriş: 09.09.2021 11:16
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı genelge yayımlayarak, aşı olmayan işçilere PCR testi zorunluluğu getirdi. Peki kimler test yaptıracak, çalışanın itiraz hakkı olacak mı, işveren test yaptırmak istemeyen işçiyi işten çıkartabilecek mi? Ankara'da bulunan A Haber muhabiri Ece Altuğ detayları aktardı.
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