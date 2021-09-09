09 Eylül 2021, Perşembe
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13 soruda PCR testi zorunluluğu! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı genelge yayımladı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı genelge yayımlayarak, aşı olmayan işçilere PCR testi zorunluluğu getirdi. Peki kimler test yaptıracak, çalışanın itiraz hakkı olacak mı, işveren test yaptırmak istemeyen işçiyi işten çıkartabilecek mi? Ankara'da bulunan A Haber muhabiri Ece Altuğ detayları aktardı.