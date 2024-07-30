30 Temmuz 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
13 PKK'lı etkisiz hale getirildi

13 PKK'lı etkisiz hale getirildi

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.07.2024 10:43
MSB, Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Haftanin bölgelerinde tespit edilen 13 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
13 PKK’lı etkisiz hale getirildi
13 PKK'lı etkisiz hale getirildi
A Haber gerilimin tırmandığı Lübnan’da!
A Haber gerilimin tırmandığı Lübnan’da!
Türkiye ve Ermenistan normalleşme görüşmeleri yeniden başlıyor
Türkiye ve Ermenistan normalleşme görüşmeleri yeniden başlıyor
Türk dünyası için yeni dönem
Türk dünyası için yeni dönem
SGK belediyelerle masaya oturacak
SGK belediyelerle masaya oturacak
AK Parti’de değişim rüzgarı
AK Parti'de değişim rüzgarı
Sahipsiz köpek düzenlemesi Meclis’ten geçti
Sahipsiz köpek düzenlemesi Meclis’ten geçti
17 İlde Narkoçelik operasyonu
17 İlde "Narkoçelik" operasyonu
16 yıl önce bugün AK Parti’yi kapatmak istediler
16 yıl önce bugün AK Parti’yi kapatmak istediler
Gazze’deki soykırıma dünya sessiz kalıyor!
Gazze'deki soykırıma dünya sessiz kalıyor!
Erdoğan’dan İsrail’e net mesaj! Aynısını onlara da yaparız
Erdoğan'dan İsrail’e net mesaj! "Aynısını onlara da yaparız"
CHP’li belediyeler borç batağında!
CHP’li belediyeler borç batağında!
Daha Fazla Video Göster