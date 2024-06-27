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13 ilde uyuşturucuya karşı Narkoçelik-24 operasyonu: 83 şüpheli yakalandı

ahaber.com.tr
Aslı Bilger Kutludağ
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Giriş: 27.06.2024 08:57
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 13 ilde düzenlenen “Narkoçelik-24” operasyonlarında 83 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Şüphelilerden 28’i tutuklanırken, 17’si hakkında adli kontrol kararı verildi.
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