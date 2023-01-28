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13 il için kar yağışı uyarısı

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.01.2023 13:11
Yurda giriş yapan soğuk hava dalgası etkisini göstermeye başladı. A Haber muhabiri Kübra Kılıç ve konuğu beklenen yağışlar ne zaman gelecek sorusunu yanıtladı.
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