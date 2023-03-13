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13 bloklu Narlıkuyu Sitesi'nde sadece bir blok çöktü! Kolon 'mutfak' için kesildi iddiası

A Haber
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Giriş: 13.03.2023 10:34
Adıyaman'daki 13 bloklu Narlıkuyu Sitesi'nde sadece bir blok çöktü. Mutfağı genişletmek isteyen bazı daire sahiplerinin kolon kestiği iddiası üzerine soruşturma başlatıldı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan aktardı.
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