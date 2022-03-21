21 Mart 2022, Pazartesi
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129 yıllık Osmanlı sancağı yurda getirildi! Başkan Erdoğan sancağı Bakan Akar’a teslim etti
1893 yılında Katar'daki Osmanlı Kalesi'ne yardıma giden Yusuf bey komutasındaki birliğe ait sancak, yıllar sonra İngiltere'de müzayedeyle satışa çıkarıldı. Kültür Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından alınarak yurda getirilen Osmanlı sancağı Çanakkale Zaferi’nin 107. yılında Başkan Erdoğan'a teslim edildi. İşte o sancağın hikayesi…