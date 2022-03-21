21 Mart 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları 129 yıllık Osmanlı sancağı yurda getirildi! Başkan Erdoğan sancağı Bakan Akar’a teslim etti

129 yıllık Osmanlı sancağı yurda getirildi! Başkan Erdoğan sancağı Bakan Akar’a teslim etti

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.03.2022 15:26
1893 yılında Katar'daki Osmanlı Kalesi'ne yardıma giden Yusuf bey komutasındaki birliğe ait sancak, yıllar sonra İngiltere'de müzayedeyle satışa çıkarıldı. Kültür Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından alınarak yurda getirilen Osmanlı sancağı Çanakkale Zaferi’nin 107. yılında Başkan Erdoğan'a teslim edildi. İşte o sancağın hikayesi…
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İşte o sancağın hikayesi…
İşte o sancağın hikayesi…
Metaverse için ilk adım!
Metaverse için ilk adım!
Yol arkadaşlarıyla buluşma
Yol arkadaşlarıyla buluşma
Gezi davasında ara karar
Gezi davasında ara karar
Ev fiyatları düşecek mi?
Ev fiyatları düşecek mi?
Ankara hangi adımları atacak?
Ankara hangi adımları atacak?
FETÖ’nün yeni kaos planı!
FETÖ’nün yeni kaos planı!
47’si Türk 63 yeni araştırmacı geliyor!
47’si Türk 63 yeni araştırmacı geliyor!
Rusya neden hipersonik füze kullanıyor?
Rusya neden hipersonik füze kullanıyor?
Çin’de yolcu uçağı düştü!
Çin’de yolcu uçağı düştü!
CHP’de gizli atama iddiası!
CHP’de gizli atama iddiası!
Karadeniz’de mayın tehlikesi
Karadeniz'de mayın tehlikesi
Daha Fazla Video Göster