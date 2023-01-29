29 Ocak 2023, Pazar
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1245 gündür nöbetteler! Diyarbakır Anneleri'nin sayısı 356'ya yükseldi
Diyarbakır'da, HDP binası önünde evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı, İstanbul'dan gelen Safiye İlhan ile Gülli Laçin'in katılımı ile 356'ya yükseldi.