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1245 gündür nöbetteler! Diyarbakır Anneleri'nin sayısı 356'ya yükseldi

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Giriş: 29.01.2023 16:56
Diyarbakır'da, HDP binası önünde evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı, İstanbul'dan gelen Safiye İlhan ile Gülli Laçin'in katılımı ile 356'ya yükseldi.
Diyarbakır Anneleri’nin sayısı 356’ya yükseldi
Diyarbakır Anneleri'nin sayısı 356'ya yükseldi
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