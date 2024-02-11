12 yıl sonra Mısır'a tarihi ziyaret! Başkan Erdoğan BAE ve Mısır'ı ziyaret edecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan bu hafta BAE ve Mısır'ı ziyaret edecek. Mısır ile hangi anlaşmalar imzalanacak? A Haber muhabiri Murat Sekban detayları aktardı.

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