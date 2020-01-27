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27.01.2020
12 yaşındaki Emir enkaz altından böyle kurtarıldı! İşte o anlar
Elazığ'da yaşanan 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından arama kurtarma ekipleri günlerdir enkaz altından bir can kurtarabilmek için çalışıyor. Günler sonra enkaz altından bir mucize daha çıktı. 12 yaşındaki Emir göçük altından böyle kurtarıldı. İşte o anlar...
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