12 Türk mürettebattan bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Zonguldak'ta aşırı yağış ve fırtınadan etkilenen Kafkametler adlı kuru yük gemisi ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ereğli'de mendireğe çarpan yük gemisinin battığını ve 12 Türk mürettebat ile irtibat kurulamadığını bildirdi. Zonguldak'ta batan gemideki haber alınamayan mürettebatın listesi de ortaya çıktı. Gelen son dakika haberine göre mürettebattan bir kişinin cansız bedeni bulundu.

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