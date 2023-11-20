20 Kasım 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları 12 Türk mürettebattan bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı

12 Türk mürettebattan bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.11.2023 11:01
Zonguldak'ta aşırı yağış ve fırtınadan etkilenen Kafkametler adlı kuru yük gemisi ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ereğli'de mendireğe çarpan yük gemisinin battığını ve 12 Türk mürettebat ile irtibat kurulamadığını bildirdi. Zonguldak'ta batan gemideki haber alınamayan mürettebatın listesi de ortaya çıktı. Gelen son dakika haberine göre mürettebattan bir kişinin cansız bedeni bulundu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Gemi battı 11 kişi kayıp!
Gemi battı 11 kişi kayıp!
Acil vakaya giden ambulansın önünü kestiler
Acil vakaya giden ambulansın önünü kestiler
MİT’in rehine diplomasisi
MİT’in rehine diplomasisi
Malatya’da 4,5 büyüklüğünde deprem | SON DEPREMLER
Malatya'da 4,5 büyüklüğünde deprem | SON DEPREMLER
Bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Yeni asgari ücret... 5 bin TL Cumhuriyet İkramiyesi... Emekli ve memurun ocak zammı... İşte Kabine’nin ekonomi gündemi
Yeni asgari ücret... 5 bin TL Cumhuriyet İkramiyesi... Emekli ve memurun ocak zammı... İşte Kabine'nin ekonomi gündemi
Husiler’den katil İsrail’e gemi tehdidi
Husiler'den katil İsrail'e "gemi" tehdidi
A Haber canlı yayınında roketli saldırı
A Haber canlı yayınında roketli saldırı
Ogün Samast hakkında yeni iddianame
Ogün Samast hakkında yeni iddianame
Şehitlerin kanı yerde kalmadı
Şehitlerin kanı yerde kalmadı
A Haber havadan görüntüledi
A Haber havadan görüntüledi
12 kişilik mürettebattan haber alınamıyor
12 kişilik mürettebattan haber alınamıyor
Daha Fazla Video Göster