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12 Kasım hava durumu | Bugün Hava nasıl olacak? 12 Kasım İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya hava durumu

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Giriş: 12.11.2021 09:52
12 Kasım 2021 Cuma günü için Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi. Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre: ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Kuzey ve doğu kesimlerin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bugünden itibaren hava sıcaklıklarının artmaya başlayacağını ve hafta sonu da ülke genelinde yağış beklenmediğini duyuruldu.
12 Kasım hava durumu | Bugün Hava nasıl olacak?
12 Kasım hava durumu | Bugün Hava nasıl olacak?
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