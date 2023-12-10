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12 ilde terör operasyonu! 78 barınma alanı imha edildi | Çok sayıda mühimmat ele geçirildi

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Giriş: 10.12.2023 09:52
Güncelleme:10.12.2023 09:52
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin kırsalda kış aylarında eylem yapmak amacıyla 12 ilde mağara ve sığınaklara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik gerçekleştirilen “Kahramanlar-33” operasyonlarında; 78 barınma alanı imha edilerek çok sayıda anti-tank, Obüs, ve top mühimmatı ile Tanksavar silahı ele geçirildi." dedi.
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