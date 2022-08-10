10 Ağustos 2022, Çarşamba
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12 il için "sarı" kodlu uyarı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 12 ili "sarı" kodla uyardı. Ege Bölgesi, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve Eskişehir çevrelerinde yerel kuvvetli yağış bekleniyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş ile konuğu Hava Tahmin Uzmanı Serdar Yıldırım aktardı.