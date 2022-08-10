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12 il için "sarı" kodlu uyarı

ahaber.com.tr
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Giriş: 10.08.2022 14:43
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 12 ili "sarı" kodla uyardı. Ege Bölgesi, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve Eskişehir çevrelerinde yerel kuvvetli yağış bekleniyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş ile konuğu Hava Tahmin Uzmanı Serdar Yıldırım aktardı.
12 il için sarı kodlu uyarı
12 il için "sarı" kodlu uyarı
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