12 askerimizin şehit olduğu saldırıda yeni detaylar! MSB detayları duyurdu: Tabur komutanı yaralanmasına rağmen çatıştı

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 12 askerimizin şehit edildiği alçak saldırıya ilişkin detaylar paylaşıldı. Saldırıda görüş mesafesinin 5 kilometreye kadar düştüğü belirtirken, SİHA kullanımının imkansız hale geldiği vurgulandı. Diğer yandan tabur komutanının yaşanan saldırıda yaralanmasına rağmen çatışmaya devam ettiği belirtilirken saldırıyı mağaralarda saklanan küçük terörist gruplarının yaptığı ifade edildi. Dİğer yandan akıllı telefonlarla ilgili ciddi tedbirlerin alınacağı vurgulanırken "İhmal iddialarıyla ilgili idari tahkikat ve inceleme başlatıldı." denildi. İşte detaylar...

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