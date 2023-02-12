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114 müteahhit hakkında soruşturma

ahaber.com.tr
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Giriş: 12.02.2023 15:40
10 ilde depremde yıkılan binalarla ilgili soruşturmada 131 şüpheli var. Bazıları tutuklandı. 114'ü hakkında gözaltı kararı var. A Haber muhabiri Sinan Yılmaz detayları aktardı.
114 müteahhit hakkında soruşturma
114 müteahhit hakkında soruşturma
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