112’ye gelen asılsız ihbarlar! 112’yi ne kadar meşgul ediyor?

Türkiye'deki 112 Acil Çağrı Merkezleri 2021 yılında toplam 104 milyon 600 bin kez arandı. Ancak bu çağrıların 71 milyonu, yani yüzde 68'i asılsız çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezlerinde yaklaşık 11 bin 500 personel 7/24 esasına göre hizmet veriyor. Onların tek bir isteği var. Gereksiz ve asılsız çağrı yapılmaması.

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