11 yıl sonra Kahire’ye ziyaret! Yeni ittifaklar Doğu Akdeniz’in geleceğine nasıl etki edecek?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın onur konuğu olarak katıldığı Dünya Hükümetler Zirvesi Kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır ziyaretleri dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Erdoğan'ın diplomasi alanındaki başarılı siyasetine dikkat çeken haber sitesi El Monitor, ziyaretten günler önce yayınladığı yorum yazısında 'Doğu Akdeniz'den Etiyopya'ya kadar Türkiye lideri Erdoğan ve Sisi bölgesel eksen oluşturabilir mi?' sorusunu yöneltti. İki liderin ne konuştuğu merak konusuyken A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi programında uzman isimler konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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