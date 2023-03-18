18 Mart 2023, Cumartesi
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11 yıl sonra bir ilk! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Mısır'da
Türkiye ile Mısır arasında başlayan normalleşme süreci sonrası Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, temaslarda bulunmak üzere 11 yılın ardından Mısır'a giden ilk dışişleri bakanı oldu.