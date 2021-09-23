23 Eylül 2021, Perşembe
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11 Terörist etkisiz hale getirildi | Suriye'nin kuzeyinde sızma ve saldırı girişimi engellendi
Terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı bölgesindeki güvenlik ve huzur ortamını bozmaya yönelik sızma ve saldırı girişimi, Kahraman Komandolarımız tarafından önlendi. 11 PKK/YPG'li terörist başarılı bir operasyonla amaçlarına ulaşamadan etkisiz hâle getirildi.