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11 Terörist etkisiz hale getirildi | Suriye'nin kuzeyinde sızma ve saldırı girişimi engellendi

ahaber.com.tr
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Giriş: 23.09.2021 11:17
Terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı bölgesindeki güvenlik ve huzur ortamını bozmaya yönelik sızma ve saldırı girişimi, Kahraman Komandolarımız tarafından önlendi. 11 PKK/YPG'li terörist başarılı bir operasyonla amaçlarına ulaşamadan etkisiz hâle getirildi.
11 Terörist etkisiz hale getirildi
11 Terörist etkisiz hale getirildi
Suriye’de 11 terörist etkisiz hale getirildi
Suriye'de 11 terörist etkisiz hale getirildi
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