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11 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi! Örgüte ait mühimmat depoları imha ediliyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 13.07.2024 20:06
Türk silahlı kuvvetleri sınır ötesinde teröre bir darbe daha vurdu. 11 PKK’lı teröristi etkisiz hale getirdi. Diğer yandan örgüte ait tespit edilen mühimmat depoları da imha ediliyor.
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