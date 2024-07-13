11 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi! Örgüte ait mühimmat depoları imha ediliyor

Türk silahlı kuvvetleri sınır ötesinde teröre bir darbe daha vurdu. 11 PKK’lı teröristi etkisiz hale getirdi. Diğer yandan örgüte ait tespit edilen mühimmat depoları da imha ediliyor.

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