06 Nisan 2022, Çarşamba
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11 Mart’ta Çernivtsi’ye taşınan Türkiye Büyükelçiliği Kiev'e döndü
Ukrayna-Rusya savaşında 42. güne girildi. İstanbul’da yapılan müzakerelerden sonra Kiev ve çevresinde sessizlik hakim ve başkentte hayat normale dönmeye başladı. Savaşın 16. gününde çatışmaların şiddetlenmesiyle 11 Mart tarihinde Çernivtsi’ye taşınan Türkiye’nin Kiev Büyükelçiliği Kiev’e geri döndü ve hizmetlerine buradan devam edecek. Gelişmeleri büyükelçilik önünden A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu anlattı.