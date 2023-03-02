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11 ilde inşaat malzemeleri fiyatı sabitlendi

A Haber
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Giriş: 02.03.2023 16:46
Deprem bölgesindeki illerin ayağa kaldırılması öncelikli konular arasında. 11 ilde inşaat malzemeleri fiyatı sabitlendi. Yapılacak konutlarda kullanılacak inşaat malzemesi fiyatı sabit olacak. Ayrıntıları A Haber muhabiri Barış Türel aktardı.
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11 ilde inşaat malzemeleri fiyatı sabitlendi
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