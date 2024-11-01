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11 ilde Gürz-25 operasyonu! Hedefler yerle bir

11 ilde Gürz-25 operasyonu! Hedefler yerle bir

Kübra Kılıç
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Giriş: 01.11.2024 09:46
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 11 ildeki bölücü terör örgütüne yönelik 'Gürz-25' operasyonlarında 37 mağara, sığınak ve barınma alanının imha edildiğini, çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiğini açıkladı.
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11 ilde Gürz-25 operasyonu!
11 ilde Gürz-25 operasyonu!
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