11 ilde Gürz-25 operasyonu! Hedefler yerle bir

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 11 ildeki bölücü terör örgütüne yönelik 'Gürz-25' operasyonlarında 37 mağara, sığınak ve barınma alanının imha edildiğini, çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiğini açıkladı.

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