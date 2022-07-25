11 büyükşehrin sorunları masaya yatırıldı! Zirvede İzmir’in sorunları tartışıldı

AK Partili 11 büyükşehir belediyesinin Grup Başkanvekilleri İzmir'de bir araya geldi. Toplantıda büyükşehirlerin sorunları masaya yatırıldı. Gelişmeleri A Haber muhabiri Tayfun Er'in konuğu olan Belediye Meclis AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal değerlendirdi. Hızal ‘engelleniyoruz’ diyen CHP’li belediye başkanlarının merkezi idareden gelen gelirlerinin yüzde 500 arttığını söyledi ve algı yapmaya çalıştıklarını söyledi.

Özgür Hızal'ın öne çıkan sözleri:

"Bugün Türkiye'de 11 büyükşehir belediyesini yöneten CHP'li belediye başkanlarının yalan, algı ve manipülasyon üzerinden belediyelerini nasıl yönetemediklerini açıklamasını vatandaşlarımızla paylaştık.

Özellikle son zamanlarda CHP'li belediyeler ve başkanların 'engelleniyoruz' algısı üzerinden meseleyi farklı noktalara taşımaları gerçeğini ortaya koyduk ve vatandaşlarımızla bunu paylaştık. Son 3 yılda 'engelleniyoruz' diyen başkanların merkezi idareden gelen gelirleri yüzde 500 seviyede artmış durumda.

Aslında bu bile aslında söylemlerinin ne kadar yalan üzerine kurgulandığın gösteriyor. 4. yılına girdiğimiz belediyelerde CHP yönetimindeki belediyelerde beceriksizliklerini mazeret üreterek algı yapmaktan başka bir şey yapmıyorlar. Gerçeklerini ve doğruları tüm Türkiye paylaştık.

İzmir gibi şehri 25 yıldır CHP'li belediye başkanları yönetiyor. 25 yıldır yönetilen bir şehirde koku problemi hala çözülemedi. Bir taraftan İzmir Batı'ya açılan şehir diyeceksiniz bir taraftan İzmir'de gezerken burnunuzu tıkayacaksınız. Bunun tek nedeni İzmir'i yöneten CHP belediyesidir."