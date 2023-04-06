06 Nisan 2023, Perşembe
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11 ayın sultanı Ramazan! İftar çadırında günlük 2 bin 500 kişiye iftar ikram ediliyor
Aksaray'da belediye, Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında. İftar çadırında günlük 2 bin 500 kişiye iftar ikram ediliyor. Günlük bin 500 yaşlı ve evinde yemek yapamayan ihtiyaç sahibine iftar veriliyor. İhtiyaç sahibi ailelere 15 bin gıda kolisi dağıtıldı. Ramazan boyunca 120 bin 'ramazan pidesi' dağıtımı yapılacak. Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, A Haber muhabiri Ahmet Çelik’e özel açıklamalarda bulundu.