109 ton altın için geri sayım! Başkan Recep Tayyip Erdoğan Söğüt'te ilk külçenin dökümünü yapacak

Türkiye'nin en büyük altın keşiflerinden biri olan 6.5 milyar dolar değerindeki 109 ton altın rezervinin işleneceği maden tesisi cuma günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılacak. Başkan Erdoğan'ın ilk külçe altını dökümünü yapacağı madenden, yılda 6-7 ton altın üretimi hedefleniyor.