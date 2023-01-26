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109 ton altın için geri sayım! Başkan Recep Tayyip Erdoğan Söğüt'te ilk külçenin dökümünü yapacak

İHA
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Giriş: 26.01.2023 10:18
Türkiye'nin en büyük altın keşiflerinden biri olan 6.5 milyar dolar değerindeki 109 ton altın rezervinin işleneceği maden tesisi cuma günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılacak. Başkan Erdoğan'ın ilk külçe altını dökümünü yapacağı madenden, yılda 6-7 ton altın üretimi hedefleniyor.
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