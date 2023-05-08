103 branştan 45 bin öğretmenin görev yerleri belli oldu! Başkan Erdoğan açıkladı: Tek seferdeki en yüksek atama

20 yılın en büyük öğretmen ataması bugün yapılacak. 103 branştan 45 bin öğretmenin görev yerleri belli oldu. Tek seferde yapılan en yüksek atama programında Başkan Recep Tayyip Erdoğan, öğretmenlere hitap etti. Göreve geldikleri ilk günde eğitime öncelik vereceklerini söylediklerini ifade eden Başkan Erdoğan, "21 yılda sözümüze sadık kaldık" dedi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun atama vaatlerine de tepki gösteren Erdoğan, "'Şu kadar öğretmen atarız' demekle bu iş olmuyor" dedi.

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