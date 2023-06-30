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102 yaşındaki Ayşe Töre eski bayramları anlattı! Heybesinde sayısız hatıra biriktirmiş

A Haber
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Giriş: 30.06.2023 11:11
Hep eski bayramlar hatırlanır ve "nerede o eski bayramlar?" diye söyleniriz. Hiçbir şey eskisi gibi yaşanamadığı için tam da bu zamanda eski bayramları hatırlamak ve unutulan gelenekleri bir daha vurgulamak amacıyla bir çalışma gerçekleştirdik. Ekibimiz Samsun'da yaşayan 102 yaşındaki Ayşe Töre ve ailesine konuk oldu. Ayşe teyze eski bayramları bakın nasıl anlattı. İşte o samimi ve duygu yüklü röportaj...
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