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102. saatte peş peşe MUCİZE kurtuluşlar! Gözyaşları sel oldu… A Haber o anlara tanıklık etti

A Haber
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Giriş: 10.02.2023 10:55
Son dakika deprem haberi... Türkiye asrın deprem felaketini yaşadı. Felaketin 5. günün de peş peşe mucize kurtuluş haberleri gelmeye devam ediyor. Depremin ilk anından itibaren haber nöbetini sürdüren A Haber ekipleri çarpıcı anları canlı yayında aktardı. Peş peşe gelen mucize kurtuluşlarının ardından Türkiye'nin "Yaşam" ordusu kurtarma ekipleri gözyaşlarını tutamadı. İşte o anlar...
Gözyaşları sel oldu GÖZYAŞLARI SEL OLDU

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