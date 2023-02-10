102. saatte peş peşe MUCİZE kurtuluşlar! Gözyaşları sel oldu… A Haber o anlara tanıklık etti

Son dakika deprem haberi... Türkiye asrın deprem felaketini yaşadı. Felaketin 5. günün de peş peşe mucize kurtuluş haberleri gelmeye devam ediyor. Depremin ilk anından itibaren haber nöbetini sürdüren A Haber ekipleri çarpıcı anları canlı yayında aktardı. Peş peşe gelen mucize kurtuluşlarının ardından Türkiye'nin "Yaşam" ordusu kurtarma ekipleri gözyaşlarını tutamadı. İşte o anlar...

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