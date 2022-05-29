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1000 gün önce başlayan evlat nöbetinde aile sayısı 299'a ulaştı
22 Ağustos 2019'da Hacire annenin direnişi ile başladı evlat nöbeti. Diyarbakır'da çocukları PKK tarafından kaçırılan ailelerin kararlı duruşu terör örgütünde çözülmeyi de hızlandırdı. Onlarca aile evladına kavuştu. Aileler nöbette bininci güne girdi. 1000 gün önce başlayan evlat nöbetinde aile sayısı 299'a ulaştı, 35 aile evladına kavuştu. Aileler A Haber mikrofonlarına konuştu.