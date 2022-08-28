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100. yılında CHP nereden nereye geldi?

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.08.2022 17:23
Cumhuriyet Halk Partisi kurulduğu tarihten, bugüne, dile kolay tam 100 yıl geçti. CHP hemen hemen her seçim döneminde 'Yeni CHP' sloganıyla çıktı halkın karşısına. Peki CHP’nin bu söylemleri halkta neden karşılık bulmadı? 1923'ten 2023'e CHP nasıl bir savruluş yaşadı? Tüm bu soruların yanıtı araştırma planlama servisi şefimiz Burhan Aytekin'in hazırladığı analiz haberimizde.
100. yılında CHP nereden nereye geldi?
100. yılında CHP nereden nereye geldi?
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