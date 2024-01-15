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100 günde 100 yıla sığmayacak acı

ahaber.com.tr
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Giriş: 15.01.2024 09:48
Bugün Gazze 'daki katliamın 101. günü. 100 gün geride kaldı. İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 100 günde 23 bini aştı.
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100 günde 100 yıla sığmayacak acı
100 günde 100 yıla sığmayacak acı
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