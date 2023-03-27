100 bin imza yarışında son gün! İmza verme işlemi bu akşam bitiyor

Seçim takvimi işliyor. Yüz bin imza ile cumhurbaşkanı adayı olacaklar için ise bugün son gün. Muharrem İnce’den sonra Ata İttifakı adayı Sinan Oğan da 100 bin imza sayısına ulaştı. Detayları A haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş Yüksek Seçim Kurulu'ndan aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN