27 Mart 2023, Pazartesi
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100 bin imza yarışında son gün! İmza verme işlemi bu akşam bitiyor
Seçim takvimi işliyor. Yüz bin imza ile cumhurbaşkanı adayı olacaklar için ise bugün son gün. Muharrem İnce’den sonra Ata İttifakı adayı Sinan Oğan da 100 bin imza sayısına ulaştı. Detayları A haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş Yüksek Seçim Kurulu'ndan aktardı.