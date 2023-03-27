27 Mart 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları 100 bin imza yarışında son gün! İmza verme işlemi bu akşam bitiyor

100 bin imza yarışında son gün! İmza verme işlemi bu akşam bitiyor

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.03.2023 13:35
Seçim takvimi işliyor. Yüz bin imza ile cumhurbaşkanı adayı olacaklar için ise bugün son gün. Muharrem İnce’den sonra Ata İttifakı adayı Sinan Oğan da 100 bin imza sayısına ulaştı. Detayları A haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş Yüksek Seçim Kurulu'ndan aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
100 bin imza yarışında son gün!
100 bin imza yarışında son gün!
7’li koalisyon tehdit dili ile ne amaçlıyor?
7’li koalisyon tehdit dili ile ne amaçlıyor?
Ümraniye çöplüğünün yuttuğu hayatlar
Ümraniye çöplüğünün yuttuğu hayatlar
Onur nişanı görünür yüz! Hedef Türkiye
Onur nişanı görünür yüz! Hedef Türkiye
Hastane üzerinden algı çalışması
Hastane üzerinden algı çalışması
Hatay’ın su sorunu çözüldü!
Hatay'ın su sorunu çözüldü!
Son anket sonuçları ne diyor?
Son anket sonuçları ne diyor?
Fitre ve zekat depremzedelere verilebilir
"Fitre ve zekat depremzedelere verilebilir"
Deprem sonrası kaç Suriyeli döndü?
Deprem sonrası kaç Suriyeli döndü?
İnce’ye neden “çekil” baskısı yapılıyor?
İnce’ye neden “çekil” baskısı yapılıyor?
Başvuru yapmayan EYT’liler dikkat!
Başvuru yapmayan EYT’liler dikkat!
Şehit ailelerinden Kılıçdaroğlu’na tepki
Şehit ailelerinden Kılıçdaroğlu'na tepki
Daha Fazla Video Göster