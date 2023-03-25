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100 bin imza süreci devam ediyor! Kesin liste 31 Mart’ta yayımlanacak

A Haber
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Giriş: 25.03.2023 16:24
100 bin imza toplaması gereken cumhurbaşkanı adayları için süreç 27 Mart akşamına kadar sürecek. Son durumu Ankara'dan A haber muhabiri Filiz Uçan Savaş aktardı.
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